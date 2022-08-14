В Тацинском районе пожар уничтожил три нежилых домовладения

К тушению возгорания были привлечены от РСЧС 48 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в воскресенье, 14 августа, в поселке Жирнов Тацинского района загорелись три нежилых домовладения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По словам спасателей, возгорание произошло на улице Целинной. В результате пожара два домовладения сгорели и одно повреждено частично. Сейчас пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет.

К тушению возгорания были привлечены от РСЧС 48 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС - 27 человек и 8 единиц техники.

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