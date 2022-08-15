Части советского истребителя нашли во время раскопок в Ростове-на-Дону

Части сбитого самолета собираются передать в Музей Ростова. Фото: группа в VK отряда «Миус-Фронт»

Части советского истребителя обнаружили во время раскопок на территории парка Авиаторов Ростова-на-Дону. Об этом в социальных сетях 15 августа сообщили поисковики отряда «Миус-Фронт».

- Мы нашли остатки истребителя, выкрашенного в изумрудный цвет, в балке посреди парка Авиаторов. Обшивка крыла кучно пробита пулями и осколками. Крылатая машина c такими повреждениями потеряла устойчивость в воздухе, загорелась и рухнула прямо в центре рощи. Тогда это была самая окраина Ростова. Возможно, жители соседних поселков нашли летчика и похоронили, но мы - участники поисковой экспедиции «Без срока давности» - надеемся, что пилот все же выжил, - написали поисковики.

Специалисты выяснили, что истребитель упал на землю после неравной схватки с бомбардировщиками ХЕ-111 и «Фоккерами». Части сбитого самолета собираются передать в Музей Ростова как реликвию, связанную с героическим прошлым города.

Напомним, ранее в ростовском парке Авиаторов обнаружили оружие и пули, которыми фашисты убивали мирных жителей, а также фрагмент памятника Великой Отечественной войны.

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