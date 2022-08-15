В Ростове на Соборном новые ливневки помогут справиться с лужами

Ливневки будут проложены на всех улицах, пересекающих Соборный переулок от Соборной площади до Большой Садовой улицы.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На всех перекрестках Соборного переулка от Большой Садовой до Соборной площади будут обустроены ливневки, рассказал подрядчик выполнения работ.
- Мы переделываем пешеходный переход, - рассказал директор компании. - Тут раньше лужа была. Сейчас вся вода будет уходить по ливневке. И если дожди пойдут, то уже не придется переплывать перекресток.
Сейчас на этом перекрестке часть улицы перекрыта, движение затруднено, но есть. Завершить все работы планируется до 25 августа.
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