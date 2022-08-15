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Общество15 августа 2022 9:02

В Ростове на Соборном новые ливневки помогут справиться с лужами

Раньше пешеходом приходилось буквально переплывать улицы во время ливней
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ливневки будут проложены на всех улицах, пересекающих Соборный переулок от Соборной площади до Большой Садовой улицы.

Ливневки будут проложены на всех улицах, пересекающих Соборный переулок от Соборной площади до Большой Садовой улицы.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На всех перекрестках Соборного переулка от Большой Садовой до Соборной площади будут обустроены ливневки, рассказал подрядчик выполнения работ.

- Мы переделываем пешеходный переход, - рассказал директор компании. - Тут раньше лужа была. Сейчас вся вода будет уходить по ливневке. И если дожди пойдут, то уже не придется переплывать перекресток.

Сейчас на этом перекрестке часть улицы перекрыта, движение затруднено, но есть. Завершить все работы планируется до 25 августа.

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