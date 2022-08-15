Ростовская область в 2022 году поставила рекорд по сбору ранних зерновых

Уборочная страда в Ростовской области завершается. Фото: сайт донского правительства.

Рекордный урожай ранних зерновых собрали в 2022 году аграрии Ростовской области - более 14,5 миллиона тон, информирует пресс-служба донского правительства.

В этом году уборка зерновых и зернобобовых началась на неделю раньше и проводилась на территории более 3,35 миллиона гектаров. 2,9 миллиона гектаров на Дону было засеяно озимой пшеницей. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, нынешний донской каравай поистине небывалый – собрано более 14,5 миллиона тонн.

- Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн, - пояснил глава региона.

Как отмечают в правительстве, средняя урожайность в этом году составила 42,2 центнера на гектар. Больше всего намолотили в 2022 году хлеборобы Сальского и Зимовниковского районов. Самая высокая урожайность в регионе была получена земледельцами Мясниковского района – 63 центнера на гектар.

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