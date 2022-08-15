Жители Сальска ставят новые интернет-рекорды

Фото: МегаФон

За летние месяцы абоненты МегаФона, проживающие в Сальске, больше всех израсходовали интернет-трафика по сравнению с другими дончанами, проживающими в городах Ростовской области численностью менее 100 тыс. человек.

Около 350 Тб ежемесячно сальчане стали потреблять каждый месяц. Это в 2 раза больше, чем у жителей других городов. Такого объема трафика вполне хватило бы, чтобы без перерыва смотреть фильм «Холоп» в течение шести лет.

Второе место в потреблении трафика занял Аксай (на 27% меньше, чем в Сальске), третье – Азов.

Летом оператор провел модернизацию оборудования и улучшил покрытие на 75% территории города. При этом полоса диапазона LTE 1800 была расширена до максимально возможной.

- Мы развиваем свою сеть, чтобы все жители региона имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. В Сальске было модернизировано более 15 объектов. И это дало свои результаты. Потребление интернета в пиковые часы выросло на 21,5%, а средняя скорость передачи данных увеличилась на 20%, — прокомментировал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

Медианная скорость скачивания в сети оператора в Ростовской области достигает 29,97 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов связи.