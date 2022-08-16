В ВТБ ожидают увеличение спроса на обновленную программу IT-ипотеки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТБ оценил эффект от модернизации льготной ипотеки, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. По прогнозам банка, предлагаемые нововведения могут позволить увеличить спрос на программу как минимум в 1,5 раза в целом по рынку. При этом основной вклад в продажи внесет расширение списка компаний-участников почти в 2,5 раза.

Обновленная госпрограмма IT-ипотеки будет востребована среди работников сферы информационных технологий, поскольку льготные кредиты сегодня по-прежнему остаются наиболее доступной возможностью приобрести квартиру на первичном рынке.

- ВТБ принимает активное участие в реализации новой госпрограммы на ипотечном рынке. Благодаря льготному кредитованию специалисты в сфере информационных технологий могут улучшить жилищные условия с минимальной платежной нагрузкой и уверенно планировать свое профессиональное развитие. На сегодняшний день объем выдач IT-ипотеки в ВТБ составляет 3,7 млрд рублей, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Сегодня, согласно постановлению Правительства, получить кредит на льготных условиях могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно. При этом компания, в которой работает потенциальный заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами. Но в ближайшее время будут рассмотрены предложения о внесении изменений в программу.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Дополнительно к базовой ставке IT-ипотеки банк предоставляет дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, в ВТБ работники сферы информационных технологий могут получить кредит под 4,7%.

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