Глава Минспорта прокомментировал низкую посещаемость стадиона «Ростов Арена» после введения Fan ID

На матч с "Оренбургом" на стадион "Ростов Арена" пришло всего 4,5 тысяч человек". Фото: сайт ФК "Ростов".

Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян прокомментировал низкую посещаемость стадиона «Ростов Арена». Он высказался о ситуации в ходе пресс-конференции об итогах работы министерства в первом полугодии 2022.

Напомним, стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей. При этом матч «Ростов» - «Химки» посетили 5,3 тысячи человек, матч «Ростов» - «Оренбург» - 4,5 тысячи.

- Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии, - отметил Самвел Аракелян. - И я думаю, что это главная причина. Это проблема в первую очередь у фитнес-клубов, потому что люди научились заниматься онлайн, научились делать это все в природных условиях. У них сознание немного поменялось.

Такая же ситуация наблюдается и с футболом. По мнению министра спорта, людей просто отучили ходить на стадионы.

К этому добавляются проблемы с транспортной логистикой. Аэропорты закрыты, а весь железнодорожный трафик идет через Ростов на море.

- Это не может не сказаться на посещаемости, - резюмировал министр спорта. - И совсем мизерную долю сыграл Fan ID. Ничего страшного в этом нет. Я не знаю, почему такая реакция у болельщиков. Не так страшен черт, как его рисуют.

Министр физкультуры и спорта привел в пример свой опыт оформления паспорта болельщика. Весь процесс, по его словам, занял у него семь минут. Оформляется паспорт болельщика всего один раз.

Самвел Аракелян считает, что введение Fan ID является необходимостью в условиях всем известных событий рядом с границей Ростовской области. Безопасность болельщиков — сейчас превыше всего.

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