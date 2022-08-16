В Ростовской области спасли двух подростков, застрявших на лодке в заливе

Медицинская помощь мальчикам не потребовалась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Малофедоровка в Ростовской обалсти двоих подростков унесло в Миусский залив. Об этом 16 августа сообщила помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

Юные моряки 5 и 16 лет отправились поплавать на небольшой моторной лодке. Двигатель не завелся, однако лодка ушла далеко от берега из-за сильных порывов ветра. Подросток попытался вернуться обратно с помощью весла, но и то сломалось.

Мальчишкам оставалось лишь кричать о помощи. Один из рыбаков услышал ребят и обратился за помощью в службу 112. Спасатели получили тревожный сигнал и сразу же отправились на помощь.

- Малышу и его напарнику вызвали скорую помощь, но она детям не понадобилась. Так решил прибывший на место отец одного из мальчиков, - сообщили в ведомстве.

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