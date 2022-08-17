В Ростовской области вновь заговорили о возвращении масочного режима

Донской регион сейчас находится в десятке лидеров по количеству случаев COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области 17 августа заговорили о возможном возвращении масочного режима. К этой теме вернулись в связи с обновленными рекомендациями федерального Роспотребнадзора.

- В субъектах России, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, - заявили в ведомстве.

Отметим, по данным портала Стопкоронавирус.рф, донской регион сейчас находится в десятке лидеров по количеству случаев COVID-19, а также входит в красную зону на виртуальной карте распространения инфекции.

Уточняется, что Ростовская область не соответствует критериям федерального штаба по уровню заболеваемости - не более 30 случаев на 100 тысяч населения - и по уровню коллективного иммунитета. Претензий к охвату тестированием и ситуации с коечным фондом нет.

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