Число самозанятых в Ростовской области превысило 150 тысяч человек

Быть самозанятыми подходит таксистам, программистам, репетиторам и фотографам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число официально зарегистрированных самозанятых к июню текущего года превысило 150 тысяч человек, рассказал во время пресс-конференции министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

- Мы кратно превысили все целевые показатели, которые планировали, - уточнил министр экономразвития региона. - Сначала планировалось 42, 45, 50 и 60 тысяч. Сейчас же количество зарегистрированных самозанятых превысило 150 тысяч человек.

Как отметил глава минэкономразвития, Ростовская область включилась в эксперимент по развитию института самозанятых с января 2020 года. По словам Максима Папушенко, оформление в качестве самозанятых удобно как из-за низких ставок налогообложения, так и из-за минимальных издержек при регистрации.

Подобный налоговый режим подходит таксистам, репетиторам и фотографам, пояснил министр.

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Министр Максим Папушенко отметил, что регион уже сталкивался с подобными вызовами в 2014 году (подробнее)