В Ростове арестовали подозреваемых в поджоге автомобиля с символом Z

В отношении задержанных также возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону подозреваемых в поджоге автомобиля с символикой Z взяли под стражу. Эту меру пресечения определил суд, сообщили утром 18 августа в пресс-службе управления МВД России по региону.

- В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование нарушения продолжается, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Также выясняется причастность задержанных к другим эпизодам преступной деятельности, - прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемые - молодой человек 24 лет и девушка 22 лет - признались на допросе, что подожгли машину за вознаграждение, им перечислили 15 тысяч рублей криптовалютой. Добавим, Toyota Corolla с символом Z принадлежала сотруднику полиции.

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