В Новочеркасске 1 сентября запретят продажу алкогольных напитков

Запрет на продажу алкоголя не коснется кафе и рестораны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Новочеркасске в день знаний, 1 сентября, запретят розничную продажу всех алкогольных напитков, сообщает администрация города.

- Запрет связан с празднованием Дня знаний, - говорится в сообщении. - Вместе с тем, ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

Для нарушителей запрета предусмотрена административная ответственность. Однако это ограничение не будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции в кафе, барах и ресторанах. Здесь нельзя приобретать напитки «на вынос».

Власти призывают сообщать о фактах розничной продажи спиртных напитков в период запрета по «телефону доверия» 8 (8635) 22-22-20, который работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.

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