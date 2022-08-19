Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 7:26

Дочери экс-мэра Ростова оставили в силе условный срок

Это решение вынесли 18 августа в донском регионе
Ангелина СКИБА
Слушания состоялись в Ростовском областном суде

Слушания состоялись в Ростовском областном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дочери экс-мэра Ростова-на-Дону Ольге Чернышевой оставили в силе прежний приговор - 3 года условно с испытательным сроком. Эту информацию утром 19 августа подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, дело на повторное рассмотрение в донской регион передали из четвертого кассационного суда Краснодара. До этого стороны также пытались оспорить решение первой инстанции - Ворошиловского районного суда Ростова - в апелляционном порядке.

Напомним, ростовчанку заподозрили в липовом банкротстве в 2021 году. После решения первой инстанции началась целая череда споров и разбирательств - потерпевший требовал реального лишения свободы, а сторона защиты заявляла о полной невиновности подсудимой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о банкротстве дочери бывшего мэра Ростова передали на новое рассмотрение

Ранее родственнице экс-чиновника грозил условный срок в 3 года (подробности)