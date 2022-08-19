Дочери экс-мэра Ростова оставили в силе условный срок

Слушания состоялись в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Дочери экс-мэра Ростова-на-Дону Ольге Чернышевой оставили в силе прежний приговор - 3 года условно с испытательным сроком. Эту информацию утром 19 августа подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, дело на повторное рассмотрение в донской регион передали из четвертого кассационного суда Краснодара. До этого стороны также пытались оспорить решение первой инстанции - Ворошиловского районного суда Ростова - в апелляционном порядке.

Напомним, ростовчанку заподозрили в липовом банкротстве в 2021 году. После решения первой инстанции началась целая череда споров и разбирательств - потерпевший требовал реального лишения свободы, а сторона защиты заявляла о полной невиновности подсудимой.

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