Власти Ростова разрешили отдать под застройку зеленую рощу в районе зоопарка

Сити-менеджер разрешил начать планировку территории
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове не территории рощи в районе Ботанического сада и зоопарка планируют жилую застройку. Сити-менеджер Алексей Логвиненко разрешил начать планировку территории. Соответствующее постановление можно найти на сайте городской администрации.
Речь идет о территории, где раньше находилась спортивная база СКА. Застройщик должен продумать размещение не только многоквартирных домов, но и образовательного комплекса со школой на 570 мест и детским садом на 200 мест.
Добавим, в феврале этого года компания просила власти включить указанные земли в зону, где можно вести строительство. Известно, что проект уже прошел общественные слушания.
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