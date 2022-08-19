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Общество19 августа 2022 10:39

В Ростовской области в рамках нацпроекта отремонтировали 80 участков дорог

В том числе сейчас ведут реконструкцию трассы Ростов - Азов
Ангелина СКИБА
Всего планируют привести в порядок 130 дорожных объектов

Всего планируют привести в порядок 130 дорожных объектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в рамках нацпроекта отремонтировали уже 80 участков дорог - 42 региональных и 38 муниципальных - из 139. Всего к этому моменту обновили около 200 км асфальтового покрытия, сообщает сайт донского правительства.

Так, например, сейчас приводят в порядок 7,5 км трассы регионального значения Ростов (от магистрали «Дон») - Азов. Ремонт на этом участке стартовал весной 2022 года и должен завершиться в октябре.

На объекте специалисты сейчас уложено 120 тысяч квадратных метров выравнивающего слоя покрытия и 80 тысяч квадратных метров верхнего слоя, обустроили 11 км обочины. Параллельно ведется ремонт двух мостовых сооружений. Обновленный участок обеспечит максимальную пропускную способность трассы Ростов - Азов.

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