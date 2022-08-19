Ростовский участковый в свободное от службы время задержал грабителя магазина

Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, но злоумышленника это не остановило. Фото: управление МВД по Ростовской области.

В Ростове старший участковый отдела полиции № 8 Управления МВД России Павел Лысенко в свой выходной задержал грабителя магазина, сообщает управление МВД по Ростовской области.

Полицейский, оплачивая свой товар на кассе, обратил внимание на мужчину, который нервно покидал кассовую зону. На просьбу охранника магазина оплатить выбранные покупки тот оказал сопротивление. Тогда участковый незамедлительно пришел на помощь.

Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, но злоумышленника это не остановило. Тогда в вход пошла физическая сила и приемы борьбы. Похититель был повержен, вскоре за ним приехал наряд полиции.

В отделении было установлено, что задержанный является 22-летним жителем Таганрога и ранее уже был судим за кражу. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по грабеже и избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. А смелый полицейский вскоре может получить очередную звездочку на погоны — руководство рассматривает вопрос о его поощрении за проявленный профессионализм и неравнодушие.

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