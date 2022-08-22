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Общество22 августа 2022 11:49

Фирма из Ростовской области меняла срок годности продуктам

Предприятие также скрывало данные о составе мясных изделий
Лейла МИРИШОВА
Производитель менял сроки годности товаров.

Производитель менял сроки годности товаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предприятие незаконно меняло срок годности на продуктах. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 22 августа.

В ведомстве сообщили, что в августе текущего года представитель компании изменил срок годности через «инвентаризацию» в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (ФГИС) «Меркурий». Также предприятие при оформлении документов на говядину не указывало сырье из которого сделала.

Отметим, что данная компания работает с 1999 года. Они специализируются на оптовой продаже зерна, табака, семян и корма для скота.