Фирма из Ростовской области меняла срок годности продуктам

Производитель менял сроки годности товаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предприятие незаконно меняло срок годности на продуктах. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 22 августа.

В ведомстве сообщили, что в августе текущего года представитель компании изменил срок годности через «инвентаризацию» в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (ФГИС) «Меркурий». Также предприятие при оформлении документов на говядину не указывало сырье из которого сделала.

Отметим, что данная компания работает с 1999 года. Они специализируются на оптовой продаже зерна, табака, семян и корма для скота.