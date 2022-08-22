В Ростовской области разыскивают 47-летнего мужчину

Мужчина пропал 8 августа.

В Волгодонске ищут без вести пропавшего 47-летнего мужчину. Евгений Волокитин больше двух недель не выходит на связь с близкими.

Мужчина вышел из дома 8 августа. С этого момента связь с ним оборвалась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, позже к поискам подключились волонтеры и СМИ.

Рост Евгения — 172 сантиметра. У мужчины плотное телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. В день ухода он был одет рубашку в серую в полоску с коротким рукавом, синие джинсы и темно-синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения Волокитина, позвоните по телефонам: 112 и 8 800 700 54 52.

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Где именно она находилась все это время, не уточняется. (Подробности)