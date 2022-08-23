Ростовчане стали меньше ездить на общественном транспорте

За 6 месяцев 2022 года с помощью общественного транспорта в Ростове было перевезено 72,4 миллиона пассажиров. Фото: Павел КЛОКОВ

За 6 месяцев 2022 года с помощью общественного транспорта в Ростове было перевезено 72,4 миллиона пассажиров, что на 1,9% меньше по сравнению с 2021 годом, когда услугами городских автобусов, троллейбусов и трамваев воспользовалось 73,8 миллиона граждан. Об этом на заседании Ростовской городской думы рассказал директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.

А вот число пассажиров троллейбусов в текущем году увеличилось на 273 тысячи — с 2 189 миллионов пассажиров до 2 462 миллионов.

По словам главы департамента, сегодня маршрутная сеть Ростова-на-Дону состоит из 106 маршрутов регулярных перевозок. Из них — 89 автобусных, 12 — троллейбусных и 5 — трамвайных маршрутов. Подвижной состав общественного транспорта донской столицы состоит из 1 223 единиц. Перевозкой пассажиров занимаются 12 транспортных предприятия, из них 2 — муниципальные: «МУП «Ростовская транспортная компания» и МТК «Ростовпассажиртранс». Остальные 10 компаний — коммерческие. При этом доля перевозки муниципальными транспортными предприятиями составляет 45% от общего объема перевозок.

В целях улучшения транспортной обеспеченности граждан Ростова в первом полугодии 2022 года до улицы Жданова в микрорайоне Левенцовский были продлены маршруты №№67 и 67а. В эксплуатацию были введены 5 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом на маршруте № 17, который благодаря восстановлению контактной сети планируется продлить до Левенцовского микрорайона. Также были улучшены транспортные характеристики автобусов на маршрутах №№ 12, 60 и 60а и увеличен класс транспортных средств на маршрутах №№ 92 и 92а с малого на средний. Сегодня 70% состава общественного транспорта донской столицы — это машины 2019-го года выпуска и выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове новый троллейбусный маршрут № 17а соединит Левенцовку с Центральны рынком

Восстановить контактную троллейбусную сеть планируется до конца года (подробнее)