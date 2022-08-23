Депутаты назвали растения, рекомендованные для высадки в Ростове

Среди деревьев, наиболее подходящих для жаркого ростовского климата — клен, липа, дуб и сосна. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове на заседании городской думы депутаты представили ассортимент растений, рекомендованных дендрологами для высадки в Ростове-на-Дону. Предполагается, что указанные в списке деревья, кустарники и цветы смогут выдержать жаркое южное солнце.

Как оказалось, среди деревьев, наиболее подходящих для жаркого ростовского климата — клен, липа, дуб и сосна. Среди кустарников — можжевельник, сирень и бирючина, а также разнообразные декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения. В целях экономии более выгодным считается посадка многолетних цветов. Как сообщают парламентарии, отбор растений для озеленения городских территорий осуществляется с учетом климата, на основе фактора устойчивости к болезням и вредителям, а также с учетом скорости формирования кроны.

По словам депутатов, коммунальщики избегают высадки новых растений в летнее время. Основные высадки проводятся в весенне-осенний периоды. На посадки зеленых насаждений в Ростове в 2022 году всего выделено всего 172,1 миллиона рублей. Так, на высадку 2 236 саженцев деревьев направлено 90,8 миллиона рублей, 4 тысяч кустарников — 27 миллионов рублей, на цветочное оформление на площади 18,8 тысяч квадратных метров - 51,4 миллиона рублей и 2,9 миллиона — на устройство газонных частей.

В текущем году был расширен ассортимент применяемых в цветочном оформлении Ростова сортов растений. Уже сейчас в городе высажено 1,1 миллионов цветов 20 разных пород. На осенний период запланирована высадка 3 025 саженцев деревьев, 8 698 кустарников и 6 000 квадратных метров цветов-многолетников, в том числе луковичных.

Занимаются коммунальные службы и ликвидацией аварийных деревьев. В текущем году на валку и обрезку зеленых насаждений в донской столице выделено 55,2 миллиона рублей, в том числе на валку - 24 миллиона и на обрезку - 31,2 миллиона рублей. Более 10 тысяч саженцев деревьев будет высажено в осенний период. В том числе в парке 40-летия Победы в Суворовском микрорайоне будут посажены 388 саженцев деревьев, 3 382 кустарников, 1 500 квадратных метров многолетних цветов и обустроено свыше 3000 квадратных метров газона.

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