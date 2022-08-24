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Происшествия24 августа 2022 9:53

Под Таганрогом пенсионерку сильным ветром сдуло на рельсы и электричку

В результате происшествия женщина получила множество травм
Лейла МИРИШОВА
В результате происшествия женщина получила травмы.

В результате происшествия женщина получила травмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пенсионерку сильным порывом ветра сдуло на рельсы. Об этом 24 августа сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СКФО.

Случай произошел 23 августа на перегоне Таганрог - Морская. Женщина 70 лет переходила железнодорожные пути, однако в это время горел красный сигнал светофора. Неожиданно подул сильный ветер и буквально снес старушку на рельсы. В этот момент здесь проходила электричка.

Транспорт задел пенсионерку. От сильного удара она получила множество травм.

В ведомстве попросили местных жителей быть внимательнее возле железной дороги.