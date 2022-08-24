В Мясниковском районе на 1,5 тысячах квадратных метров горит сухая трава и хозпостройка

К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Султан Салы Мясниковского района горит сухая трава и хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:50 в среду, 24 августа. Сейчас огнем охвачена сухая растительность на площади 1000 квадратных метров и хозяйственная постройка на площади 500 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на нефтезаводе в Ростовской области 22 июня 2022: прямая трансляция

Рассказываем, что происходит на месте пожара на нефтезаводе в Ростовской области 22 июня 2022 (подробнее)