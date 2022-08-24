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Общество24 августа 2022 12:03

В Мясниковском районе на 1,5 тысячах квадратных метров горит сухая трава и хозпостройка

Пожар тушат 29 человек и 9 пожарных машин
Анастасия ТАЛЫЗИНА
К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники.

К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Султан Салы Мясниковского района горит сухая трава и хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:50 в среду, 24 августа. Сейчас огнем охвачена сухая растительность на площади 1000 квадратных метров и хозяйственная постройка на площади 500 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники.

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