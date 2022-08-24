Власти Ростова разрешили планировку 90 га под обновленную трамвайную сеть

Все необходимые изыскания исполнитель проведет за свой счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова разрешили концессионеру начать работу по планировке и межеванию территории под обновленную трамвайную сеть. Соответствующий документ с подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко можно найти на сайте городской администрации.

Размещение путей и объектов продумают на площади в 90,56 га в границах Малиновского, Еременко, Солженицына, Жданова и Ткачева. Кроме того, предполагаются изменения в планировке участка, окруженного улицами Еременко, Еляна, Ткачева и Солженицына.

Отметим, что все эти изыскания исполнитель проведет за свой счет. Документацию должны подготовить в течение года, а потом предоставить в департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

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