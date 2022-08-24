В Таганроге на улице Розы Люксембург столкнулись «Форд» и «ВАЗ»

ДТП случилось около 5 часов вечера на пересечении улицы Розы Люксембург и 16-го переулка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 23 августа, в Таганроге на улице Розы Люксембург произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие случилось около 5 часов вечера на пересечении улицы Розы Люксембург и 16-го переулка. 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21061», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Фокус». В результате чего автомобили столкнулись.

В этот же день на улице 1-й Котельной в районе дома № 66 произошла другая авария. По данным отдела пропаганды ОГИБДД города Таганрога, 10:30 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ 330210», выезжая задним ходом с парковочного места, не заметил двигающийся по дороге автомобиль «Лексус RX 270» и врезался в него. В результате оба автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

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