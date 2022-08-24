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Общество24 августа 2022 13:17

Прокурор Ростова раскритиковал уровень раскрываемости наркопреступлений

Главные пробелы, по мнению руководителя городского ведомства, в отсутствии системности
Ангелина СКИБА
Сейчас в городе раскрывают только 6 из 10 дел

Сейчас в городе раскрывают только 6 из 10 дел

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьбу с распространением наркотиков в Ростове-на-Дону нельзя считать эффективной. Такое заявление в своем интервью изданию 1rnd.ru сделал прокурор города Олег Фрикель.

- Меня не устраивает эффективность работы в этом направлении. Главные пробелы вижу в отсутствии системности. Нужно постоянно собирать и анализировать информацию, повышать результативность оперативно-розыскной деятельности, - пояснил Олег Фрикель.

Эксперт отметил, что сейчас в городе раскрывают только 6 из 10 дел, связанных с наркотиками. Всего же с начала 2022 года зарегистрировали около 1,5 тысяч случаев оборота запрещенных веществ, это 11-12% от общего количества преступлений.

- Раскрываемость значительно выросла, но этого все равно недостаточно, - добавил Олег Фрикель.

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