Жительница Таганрога пожаловалась на агрессивное вождение автобусов

Женщина, находившаяся на передних сиденьях, упала в проход автобуса. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Жительница города Таганрога Ирина Печуляк во вторник, 23 августа, стала свидетельницей того, как из-за резкого торможения автобуса № 31 сидящая рядом с ней женщина упала в проход автобуса и не могла встать. Об этом возмущенная пассажирка рассказала в соцсетях.

По словам Ирины, данный инцидент произошел примерно в 17:50. Она вместе со своими 7-летней дочкой и 4-х месячным сыном сели в автобус на остановке около нового вокзала.

- Водитель сразу после круга набрал скорость и, не доезжая до пешеходного перехода на Воскова, очень резко затормозил перед пешеходным переходом, - рассказывает женщина. - Да так, что все пассажиры попадали.

Когда водитель затормозил, маленькой девочке удалось удержаться, схватившись за поручень. А вот женщине, находившийся на передних сиденьях, не повезло — она упала в проход автобуса и уже не смогла встать. В это время, по словам очевидца, водитель закричал, чтобы та поднималась скорее. В результате, как сообщает Ирина Печуляк, упавшей женщине пришлось вызывать скорую помощь.

- В погоне за заработком водители не думают о пассажирах, - вздыхает жительница Таганрога. - Уже подняли оплату за проезд, им все мало!

Сейчас очевидец происшествия думает, куда можно обратиться с жалобой. В это время читатели социальных сетей тоже не остались равнодушными к ситуации и высказались по этому поводу, назвав такое отношение к пассажирам скотским. По словам некоторых комментаторов, они даже автомобили покупают только потому, что надоело ездить в экстремальных условиях.

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