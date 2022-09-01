В Ростове раскритиковали идею о строительстве многоуровневых развязок

Власти уже заключили ряд соглашений на строительство новых дорог и развязок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Идея об активном строительстве многоуровневых развязок в Ростове не совсем оправдана. Внушительные дорожные сооружения в ряде случаев плохо совместимы с городской средой. При этом они все же бывают востребованы, когда нужно выводить потоки автотрафика. Это мнение на заседании комиссии городской думы озвучил замдиректора департамента автодорог Нарек Тамразян.

- Многоуровневые развязки - дорогостоящие сооружения. Перед строительством таких объектов нужно все тщательно просчитывать и обсуждать, - отметил Нарек Тамразян.

Чиновник добавил, что сейчас городские власти стараются не дегармонизировать пространство большими развязками, в основном предпочтение отдают 1-2-уровневым сооружениям.

К слову, в ближайшие годы в донской столице собираются построить целый ряд транспортных развязок. Отдельные проекты уже начали выполнять, по остальным выделили средства или ожидают решения экспертизы.

Например, власти уже заключили контракты на разработку планов реконструкции участков на Стачки, Доватора - Зоологической, Шолохова, Берберовской - Вересаева. Эти и другие направления потребуют финансовой поддержки из бюджетов разного уровня.

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