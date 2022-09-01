Молодой человек ушел в неизвестном направлении 31 августа. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Ростовской области уже сутки разыскивают 26-летнего Георгия Мосесяна. Житель поселка Орджоникидзе ушел в неизвестном направлении 31 августа и все еще не подает о себе весть. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 173 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза

Предположительно, одет в серую майку, бриджи цвета хаки, на ногах - синие резиновые шлепанцы.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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Об итогах розыска сообщили волонтеры (подробности)