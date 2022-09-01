Кубковый матч «Ростов» - «Динамо» посетили 28 913 зрителей

Большое количество болельщиков пришли поддержать любимую команду на стадион «Ростов Арене». Фото: Денис Демков

28 913 зрителей посетили стадион «Ростов Арена» в день кубкового матча между ФК «Ростов» и «Динамо». Посещаемость игры и забитые трибуны со вчерашнего вечера активно обсуждают пользователи сети.

Многие в комментариях признаются, что скучали без такого оживления, до этого игры в рамках РПЛ проходили более спокойно, в том числе из-за бойкота Fan ID - самые активные болельщики отказались посещать игры по новым пропускам и после этого число посетителей резко снизилось.

Однако, когда стало известно о том, что кубковые матчи пройдут без Fan ID, люди поспешили на стадион, чтобы лично поддержать любимую команду и доказать: посещаемость встреч РПЛ напрямую зависела от новой системы пропусков.

- Этот матч будет главным аргументом. Впервые за долгое время шел на стадион не зная составов, мне все равно было с каким счетом сыграют, главный счет - количество посетителей - показали на табло на 70 минуте матча. Он куда важнее результата. Все, кто пришли, молодцы, - написал один из болельщиков в VK.

Напомним, вчера, 31 августа «Ростов» провел на своем поле 1 тур Кубка России. Эта встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу хозяев.

Следующую игру, уже в рамках 8 тура РПЛ, донские футболисты проведут на выезде с «Торпедо». Спортивная баталия состоится на стадионе «Арена Химки», начало игры в 20 часов по московскому времени.

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