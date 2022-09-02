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Общество2 сентября 2022 6:00

Зарплатные клиенты ПСБ теперь смогут получить цифровую карту «Мир»

Цифровая карта обладает полным функционалом стандартной дебетовой карты на пластиковом носителе
Ангелина СКИБА

Зарплатные клиенты «Промсвязьбанка» теперь смогут получить цифровую карту «Мир», которую можно будет использовать сразу, не дожидаясь получения физического носителя.

- Быстрый и удобный способ значительно экономит время на доставку продукта. Для заключения договора и выпуска зарплатных карт в цифровом формате работодателю достаточно обратиться в отделение банка. Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, могут сразу сформировать реестр на выпуск зарплатных карт, - пояснили специалисты.

После того, как реестр сформируют и передадут в отделение финансового учреждения карта станет доступна в мобильном платежном сервисе Mir Pay для обладателей смартфонов на операционной системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).

Напомним, цифровая зарплатная карта обладает полным функционалом стандартной дебетовой карты на пластиковом носителе. Она позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках в офлайне и в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах с технологией бесконтактных платежей, оплачивать услуги ЖКУ и мобильной связи.