Зарплатные клиенты ПСБ теперь смогут получить цифровую карту «Мир»

Зарплатные клиенты «Промсвязьбанка» теперь смогут получить цифровую карту «Мир», которую можно будет использовать сразу, не дожидаясь получения физического носителя.

- Быстрый и удобный способ значительно экономит время на доставку продукта. Для заключения договора и выпуска зарплатных карт в цифровом формате работодателю достаточно обратиться в отделение банка. Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, могут сразу сформировать реестр на выпуск зарплатных карт, - пояснили специалисты.

После того, как реестр сформируют и передадут в отделение финансового учреждения карта станет доступна в мобильном платежном сервисе Mir Pay для обладателей смартфонов на операционной системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).

Напомним, цифровая зарплатная карта обладает полным функционалом стандартной дебетовой карты на пластиковом носителе. Она позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках в офлайне и в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах с технологией бесконтактных платежей, оплачивать услуги ЖКУ и мобильной связи.