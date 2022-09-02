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Общество2 сентября 2022 7:39

В Суворовском микрорайоне Ростова построят вторую модульную школу

Возвести новое здание учебного учреждения планируют за нескольких месяцев
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Модульные здания будут использоваться для допобразования. Фото: пресс-служба донского правительства.

Модульные здания будут использоваться для допобразования. Фото: пресс-служба донского правительства.

Власти Ростовской области намерены построить вторую модульную школу в Суворовском микрорайоне Ростова. После чего она будет отдана под дополнительное образование. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, на эти цели будут направлены специальные средства из бюджета области. Новая модульная школа станет аналогичной первой, тоже построенной за несколько месяцев. Место возведения пока уточняется. По словам главы региона, после завершения строительства всех трех запланированных в районе школ модульные здания будут использоваться для допобразования.

В настоящий момент проекты двух новых школ проверяет экспертиза, третье учебное учреждение проектируется. В этом году единственная в микрорайоне школа №75 оказалась переполнена, 1 сентября здесь начали работу 23 первых класса.

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