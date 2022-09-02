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Происшествия2 сентября 2022 7:22

В Ростове стало известно об угрозе минирования административного здания

Сейчас эту информацию проверяют правоохранители
Ангелина СКИБА
Официально угрозу минирования пока не подтверждали

Официально угрозу минирования пока не подтверждали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону стало известно об угрозе заминирования административного здания на Большой Садовой. Об этом около 9 утра 2 сентября сообщили очевидцы.

Поступившую информацию в эти минуты уже проверяют правоохранители. Таким образом, пока официально не подтвердилось, что в учреждении получали сообщение с предупреждением об опасности.

Вероятно, полицейские и сотрудники экстренных служб теперь должны тщательно осмотреть все помещения здания на наличие каких-либо опасных предметов или веществ.

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