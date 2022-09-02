В Ростове на Чехова из-за вырубки деревьев ограничат движение транспорта

Знаки и ограждения должны выставить на участке от Большой Садовой до Станиславского Фото: Евгения ГУСЕВА

4 сентября с 6 утра до 21 часа в Ростове на Чехова ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- Частично перекрыть должны участок от Большой Садовой до Станиславского, - говорится в сообщении.

Власти уточнили, что сложности с проездом возникнут из-за сноса и обрезки зеленых насаждений.

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