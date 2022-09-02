В Ростове-на-Дону предложили изменить схему автобусного маршрута № 75

Власти начали рассматривать вопрос по инициативе жителей Ленгородка Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Ростова-на-Дону предложили проголосовать за схемы движения автобусного маршрута № 75 «Гребной канал - ЖК «Акварель». Варианты на выбор представили в сети сотрудники городского департамента транспорта.

- Вопрос сейчас рассматривается по инициативе жителей Ленгородка. Речь идет об организации проезда по Республиканской, Лесопарковой, Мадояна, Профсоюзной и далее по маршруту следования. Просим жителей города рассмотреть инициативу и проголосовать за или против изменения, - говорится в сообщении.

Действующая схема маршрута:

Гребной канал - ТРК «МЕГАМАГ» - Пойменная Темерницкий мост - Сиверса - Привокзальная - Красноармейская - Сиверса - Депутатская - Республиканская - Кима - Сулинский - Песчаная - Кумский - Майкопский - Текучева - Приволжский - Варфоломеева - Буденновский - Станиславского (западный разворот) - Островского - Большая Садовая - Привокзальная - Сиверса - Темерницкий мост - Пойменная - ТРК «МЕГАМАГ» - Гребной канал

Предлагаемая новая схема маршрута:

Гребной канал - ТРК «МЕГАМАГ» - Пойменная - Темерницкий мост - Сиверса - Привокзальная - Красноармейская - Сиверса - Депутатская - Республиканская - Кима - Сулинский - Песчаная - Кумский - Майкопский - Лесопарковая - Мадояна - Профсоюзная - Стачки 1902 года - Московская - Центральный рынок - Буденновский - Станиславского (западный разворот) - Островского - Большая Садовая - Привокзальная - Сиверса - Темерницкий мост - Пойменная - ТРК «МЕГАМАГ» - Гребной канал

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