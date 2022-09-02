В Ростовской области люди с инвалидностью могут воспользоваться электронными сертификатами на средства реабилитации

Люди с инвалидностью могут воспользоваться электронными сертификатами на средства реабилитации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сбер» реализует электронные сертификаты на средства реабилитации для людей с инвалидностью. Теперь в упрощенном порядке можно оплатить любое из 190 технических средств, в том числе трости, костыли, опоры и поручни, кресла-коляски, ортопедическую обувь, слуховые аппараты и многое другое.

- По данным Минтруда, более 11,3 млн людей с инвалидностью, это 8% от населения страны. Большинство из них нуждаются в средствах реабилитации, которые доступны в рамках мер поддержки с помощью электронного сертификата. Мы помогаем с приемом сертификатов в торговых точках и онлайн-магазинах. Удобно, что купить необходимое, можно не выходя из дома, - рассказал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Как пояснил Руслан Салимов, электронный сертификат привязывают к номеру банковской карты платежной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.

Чтобы получить сертификат, необходимо оформить заявку на портале госуслуг. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в программе реабилитации, средства поступят продавцу.

Сегодня электронный сертификат выдается на средства реабилитации, в 2023 году им можно будет расплатиться за лекарства, а в перспективе - за разные товары и услуги.

Добавим, «Сбер» взаимодействует с магазинами и онлайн-площадками. Чтобы начать прем электронных сертификатов на своем сайте, фирмам необходимо: подать заявку на подключение к системе на портале госуслуг, настроить кассовое ПО, а также иметь в ассортименте товары, разрешенные к оплате сертификатом. Кроме того, нужно уведомить банк о желании подключить сервис. На стороне финансовой организации подключение занимает не более 3 дней.