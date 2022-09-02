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Общество2 сентября 2022 14:27

В Ростове на военного завели уголовное дело за фейк о действиях ВС РФ

По предварительным данным, сейчас мужчина находится под стражей
Михаил СТРИЖЕВ
В отношении мужчины завели дело по статье 207.3 УК РФ.

В отношении мужчины завели дело по статье 207.3 УК РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в отношении военного возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Об этом сообщил общественник Павел Чиков.

Общественник рассказал, что дело обвиняемого рассматривает гарнизонный военный суд. В настоящее время мужчина находится под стражей. Он стал одним из первых военнослужащих, обвиняемых по статье о фейках. Еще одно дело в отношении военного было возбуждено в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, статье 207.3 УК РФ вступила в силу 4 марта 2022 года.