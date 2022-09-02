Ростов перестал быть самым населенным городом юга, уступив Краснодару

В Ростове-на-Дону проживает 1 142 162 человека. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону проживает 1 142 162 человека. О чем свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения, проводимой в 2021 году Росстатом. Таким образом, донская столица по числу жителей уступила Краснодару с его 1,2 миллиона жителей.

Наиболее населенным оказался Ворошиловский район донской столицы — 222,6 тысячи человек. Вторым по численности населения стал Советский район с 196,2 тысячи человек. Далее идут Первомайский район с 188,5 тысячи человек и Октябрьский район с 166,3 тысячи жителей. 121,1 тысячи человек проживают в Пролетарском районе, 108,2 тысячи - в Железнодорожном, 79,6 тысячи - в Ленинском и 59,6 тысячи - в Кировском.

В целом же в Ростовской области живут 4 200 729 человек. По сравнению с 2010 годом, численность населения региона сократилась на 1,8 %. Ростовская область сохранила за собой 6-е место в России по численности постоянного населения после города Москвы, Московской области, Краснодарского края, города Санкт-Петербурга и Свердловской области.

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