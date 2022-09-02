В Новочеркасске донские казаки изберут атамана

Избранный атаман будет приведён к присяге по казачьей традиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в субботу донские казаки выберут нового атамана. На XXVIII Войсковой внеочередной выборный круг соберутся 450 казаков-делегатов из 16 округов Войска Донского. Об этом сообщается на сайте организации.

- В ходе работы Круга казакам необходимо решить главную задачу – избрать нового Войскового атамана. На сегодняшний день заявлен один кандидат. Совет атаманов рекомендовал на эту должность С.Н. Бодрякова. Окончательное решение – за делегатами Круга, - говорится в сообщении.

Перед выборами казаки посетят богослужение в Патриаршем Вознесенском Войсковом соборе. И возложат цветы к памятнику донского атамана Платова.

После чего состоятся выборы. А избранный атаман будет приведён к присяге по казачьей традиции.

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