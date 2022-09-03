В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском устроили флешмоб с пустыми ведрами

Люди с пустыми ведрами в руках выстроились вдоль своего дома. Фото: группа жильцов дома в соцсетях

В Ростове в субботу, третьего сентября, собственники квартир в доме на Кривошлыковском вышли на улицу с пустыми ведрами в руках. Несколько десятков человек таким образом хотят привлечь внимание к своей проблеме.

Дело в том, что дом признан аварийным, поэтому коммунальщики отключили его от света и воды. Однако в квартирах все еще живут собственники.

По словам ростовчан, света и воды у них нет уже четыре дня. Также же они утверждают, что дом пытаются отключить и от газа.

- Измученные люди, у которых нет иного жилья и денег на его приобретение, лишены жизненно необходимых ресурсов, - описали свое положение на сегодняшний день жители дома на Кривошлыково, 4.

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