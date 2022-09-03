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Происшествия3 сентября 2022 17:06

В Ростовской области автомобиль опрокинулся на крышу на перекрестке

Один человек ранен
Анна ШИЛЯЕВА
В Азове машина опрокинулась на крышу. Фото: ГИБДД по РО

В Азове машина опрокинулась на крышу. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области, в Азове, в субботу, третьего сентября, произошла серьезная авария, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, ЧП случилось на перекрестке по вине одного из водителей. 21-летний мужчина за рулем «ВАЗа» не уступил дорогу «Ладе Ларгус». В результате произошло столкновение. От удара «Ладу» отбросило в сторону и она перевернулась на крышу.

- Травмы различной степени тяжести получил водитель «Лады», - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Хозяин «ВАЗа» не пострадал.