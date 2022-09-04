Какие заболевания может вызвать вода из кранов в Ростове, рассказали эксперты

Вода из крана может быть опасна для здоровья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре Ростовской области изучили качество воды, которая течет из-под кранов в регионе. Ведомство опубликовало исследование за 2021 год на своем сайте.

В документе говорится, что вода изучалась по нескольким показателям, среди которых — ее жесткость.

Специалисты пришли к выводу, что в Ростове из кранов течет вода с повышенным содержанием минералов, в том числе — железа. Из-за этого она достаточно жесткая и может приводить к заболеванию почек, вызвать гипертонические болезни и негативно влиять на иммунную систему.

- Вода с повышенным содержанием железа оказывает также выраженное неблагоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывая сухость и зуд. Возрастает вероятность поражения иммунной системы, рост патологии органов пищеварения, - следует из документа.

Также жесткая вода льется из кранов жителей Аксая, Батайска, Донецка и других донских городов.

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