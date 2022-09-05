На этой неделе в Ростове установится ясная и прохладная погода

Вся неделя с 5 по 11 сентября в донской столице обещает быть прохладной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся неделя с 5 по 11 сентября в донской столице обещает быть прохладной. Воздух в эти дни в дневные часы будет не выше 24 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 11 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Ростовской области.

Так, в понедельник, 5 сентября, воздух прогреется до 21 градуса в дневные часы. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов. Весь день будет облачная с прояснениями погода, без осадков. Во вторник, 6 сентября, днем будет 20 градусов тепла, а ночью в отдельные часы похолодает до 7 градусов. Весь день будет облачная с прояснения погода. В среду, 7 сентября, в дневные часы станет еще холоднее — до 18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 9 градусов.

В четверг, 8 сентября, потеплеет сразу на три градуса — в дневные часы будет около 21 градуса тепла, в ночные — около 12. В ночь с четверга на пятницу ожидаются небольшие осадки. Утром в пятницу, 9 сентября, возможен небольшой дождь, но уже к обеду небо прояснится. Воздух прогреется до 23 градусов днем и до 11 градусов ночью. В субботу, 10 сентября, и в воскресенье, 11 сентября, сохранится примерно такая же погода, как в пятницу. Днем будет около 23 градусов, ночью — до 12 градусов тепла. В воскресенье будет облачно, без осадков.

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