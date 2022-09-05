После испытаний воду обещают дать по графику. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону пройдут с 6 по 9 сентября во всех районах. В течение новой недели будут проводиться испытания трубопроводов. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

В Северном микрорайоне со вторника без горячей воды останутся улицы Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Обсерваторная, Венеры, Каракумская, проспект Королева, проспект Космонавтов и улица Волкова.

Ограничения введут также на Нансена, Ахтарском, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, пр. Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекте Нагибина, Новаторов, Врубовой, переулке Актюбинском.

В центре без воды останутся дома на набережной Дона, Сиверса, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспекте Театральном – проспекте Шолохова, 26 Линии, площади Свободы, 21 Линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

На западном отключения коснутся Ливенцовки, Пескова, переулка Машиностроительного, Разина, 3-я Кольцевой и Профсоюзной.

Если во время испытаний будут обнаружены дефекты, то воду дадут после проведения восстановительных работ.

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