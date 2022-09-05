В Новочеркасске сгорел автомобиль

Возгорание удалось потушить за считанные минуты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске в воскресенье вечером загорелся автомобиль «Nissan Qashqai», сообщается в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

ЧП произошло на улице Мелиховской. Через семь минут пожарным удалось локализовать огонь. А еще через минуту возгорание полностью ликвидировали. В тушение автомобиля были задействованы четыре человека и одна единица техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, сегодня утром в Сальске загорелся склад на территории психоневрологического диспансера. К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 50 квадратных метров. К счастью, основному зданию пожар не угрожал, и эвакуация не потребовалась. К 6:25 огонь был уже полностью потушен.

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