В Новочеркасске подрядчик строительства домов для сирот получил три года колонии

Застройщику средства за квартиры были перечислены в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новочеркасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректора строительной фирмы, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима за хищение свыше 3 миллионов рублей, выделенных на предоставление квартир детям-сиротам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В августе 2018 года компания обвиняемого должна была сдать в аренду детям-сиротам города Новочеркасска 105 квартир на улице Пляжной, 37/1Б в микрорайоне Донском. Но сроки сдачи домов сначала были сорваны, а после компания обанкротилась и не достроила запланированные здания. При этом застройщику средства за квартиры были перечислены в полном объеме.

Как уточняют в объединенной пресс-службе судов, деньги руководитель стройкомпании получил, выиграв тендер. Однако потратил полученные средства на нужны своей компании, не связанные с госзаданием. В суде своей вины гендиректор не признал. Почему и был осужден на три года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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