На Ростовском ипподроме во время испытаний лошадь скинула жокея на землю

Комиссия трудовой инспекции связывает данный тяжелый несчастный случай с производством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тяжелый несчастный случай произошел с жокеем во время испытания лошадей на Ростовском ипподроме. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Ростовской области.

Во время прохождения жеребцом по беговой дорожке перед трибунами к месту начала заезда, лошадь резко повернула вправо и рысью побежала в сторону ограждения из кустов. После чего перепрыгнула их и скинула наездника на землю. Комиссия трудовой инспекции связывает данный тяжелый несчастный случай с производством, подлежащим учету и оформлению акта Н-1.

В Ростовском ипподроме корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» ответили, что сейчас «все жокеи точно живы-здоровы».

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