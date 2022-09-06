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Общество6 сентября 2022 13:32

В Ростове-на-Дону проходит тотальная проверка владельцев оружия

По ее результатам прошли первые задержания
Анастасия ТАЛЫЗИНА
За нарушение правил хранения охотничьих ружей было составлено 12 административных протоколов.

За нарушение правил хранения охотничьих ружей было составлено 12 административных протоколов.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове полицейские проводят тотальную проверку владельцев гладкоствольного и нарезного оружия совместно с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил начальник УМВД донской столицы Сергей Шпак, выступая в городской мэрии.

Сейчас полиция устанавливает, насколько законно данное оружие было приобретено, а также соблюдаются ли правила его хранения, и не переделывалось ли оно в боевое. По словам Сергея Шпака, после проверки были произведены первые задержания, например, было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Батайска, пытавшегося продать самодельное пневматическое оружие. К тому же за нарушение правил хранения охотничьих ружей было составлено 12 административных протоколов.

Как отметил начальник УМВД, в связи с проведением специальной военной операции ростовская полиция несет службу в усиленном режиме. В донской столице работают 15 ПВРов для переселенцев из Донбасса. Однако правоохранители следят за порядком только в 7 пунктах, где проживают 709 человек. А на погранпостах полицейские проверяют всех прибывающих в Ростов граждан. Стражи порядка обследуют территории, на которых, согласно анонимным звонкам, установлены мины. Но пока взрывных устройств обнаружено не было.

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