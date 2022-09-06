В Ростове-на-Дону проходит тотальная проверка владельцев оружия

За нарушение правил хранения охотничьих ружей было составлено 12 административных протоколов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове полицейские проводят тотальную проверку владельцев гладкоствольного и нарезного оружия совместно с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил начальник УМВД донской столицы Сергей Шпак, выступая в городской мэрии.

Сейчас полиция устанавливает, насколько законно данное оружие было приобретено, а также соблюдаются ли правила его хранения, и не переделывалось ли оно в боевое. По словам Сергея Шпака, после проверки были произведены первые задержания, например, было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Батайска, пытавшегося продать самодельное пневматическое оружие. К тому же за нарушение правил хранения охотничьих ружей было составлено 12 административных протоколов.

Как отметил начальник УМВД, в связи с проведением специальной военной операции ростовская полиция несет службу в усиленном режиме. В донской столице работают 15 ПВРов для переселенцев из Донбасса. Однако правоохранители следят за порядком только в 7 пунктах, где проживают 709 человек. А на погранпостах полицейские проверяют всех прибывающих в Ростов граждан. Стражи порядка обследуют территории, на которых, согласно анонимным звонкам, установлены мины. Но пока взрывных устройств обнаружено не было.

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