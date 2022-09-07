В Ростовской области женщине пересчитали пенсию по требованию прокуратуры

Сотрудники Пенсионного фонда отказали в выполнении просьбы пожилой женщины пересчитать размер ее пенсии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Таганрога по обращению женщины-инвалида настояла на перерасчете ее пенсии, включив в трудовой стаж период обучения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокуратура провела в отделении Пенсионного фонда РФ в Таганроге проверку соблюдения требований законодательства клиентской службой. Оказалось, что женщина обоснованно обратилась с заявлением о включении в ее трудовой стаж ранее не учтенного при назначении пенсии периода обучения и увеличении размера выплат. Но сотрудники Пенсионного фонда почему-то ей отказали в выполнении ее просьбы.

Тогда руководителю клиентской службы внесено представление. По итогам его рассмотрения нарушения были устранены, перерасчет произведен и увеличен размер пенсии.

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