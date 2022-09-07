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Общество7 сентября 2022 7:47

Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет тепло

Резкое похолодание для региона не является нормой
Екатерина ПОПОВА
Теплой обещает быть вторая половина сентября.

Теплой обещает быть вторая половина сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовском Гидрометцентре рассказали, когда на Дон вернется тепло. По словам специалистов, резкий перепад температуры в начале сентября для области не является нормой.

Тепло вернется уже во второй половине месяца. А пока в ближайшую ночь в Ростовской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Напомним, управление МЧС по Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков 7 и 8 сентября.

- В воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов, - уточняется в сообщении.

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