Массовая авария произошла на проспекте Сиверса в Ростове. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около девяти часов утра на проспекте Сиверса в районе дома №2. По предварительным данным, в пробке 29-летний водитель автомобиля "ГАЗель Next" превысил скорость и, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в иномарку SsangYong под управлением 65-летнего шофера, которая от удара по инерции въехала в попутную ГАЗель, за рулем которой находился 37-летний водитель.

В результате аварии никто из людей не пострадал, а машины получили механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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